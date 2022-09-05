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33 минуты назад

Устроивший стрельбу в Пермском университете признал вину

Мария Иванова

Тимур Бекмансуров, обвиняемый в нападении на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Устроивший стрельбу в Пермском университете признал вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

5 сентября Пермский краевой суд начал рассматривать по существу уголовное дело Бекмансурова

20 сентября 2021 года 18-летний Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса ПГНИУ. После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Жертвами стрельбы стали шестеро человек, почти 60 получили различные травмы или ранения во время нападения.

Стрелявшего задержали, он оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Перед атакой он оставил в соцсетях послание, в котором подробно описал, как получал разрешение на оружие и проходил психиатров.

Из письма следует, что Бекмансуров был первокурсником и отучился в вузе всего три недели. Он заявил, что также хотел напасть на свою бывшую школу и «рассматривал разные варианты» - торговые центры, больницы, театры. В письме он жаловался на «звон в голове», желание «уничтожить все вокруг себя», «переполняющий гнев» и «прогнивший мир».

Бекмансурову предъявили обвинение в убийствах, покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и умышленном повреждении чужого имущества.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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