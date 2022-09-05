Взрыв прогремел в районе Кабула, где находится здание российского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По сообщениям СМИ, взрыв устроил террорист-смертник. Мужчина подорвал себя в очереди для получения виз, количество пострадавших пока неизвестно.
Напомним, что в августе 2021 года движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. К концу августа американские военные покинули аэропорт Кабула и прекратили свое 20-летнее военное присутствие в Афганистане.
Отметим, что ранее в ООН заявили, что уровень террористической активности в Афганистане снизился. «Талибан» также заявляет, что активно борется с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».