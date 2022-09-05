Звезда TikTok Таня Пардази умерла после прыжка с парашютом

TikTok-блогерша Таня Пардази погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает E! Online.
21-летняя девушка скончалась от травм, полученных при при прыжке с парашютом. Ее парашют раскрылся слишком поздно. В компании, которой организовывали прыжок, заявили, что Пардази «выпустила быстро вращающийся основной парашют на малой высоте без времени/высоты, необходимых для надувания запасного парашюта».
В полиции рассказали, что блогерша получила серьезные травмы после прыжка. Ее доставили в больницу, где объявили умершей.
«У меня разбито сердце, потому что мы так и не смогли отправиться в наше совместное путешествие на Бали, о котором мы мечтали. Ты была одной на миллион», — поделилась подруга Пардази.