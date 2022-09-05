Российский уголовник убил знакомого из-за рюкзака

В Архангельской области задержали 42-летнего российского уголовника, подозреваемого в избиении мужчины до смерти. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 31 августа в поселке Пуксоозеро обвиняемый познакомился с недавно освободившимся из колонии 66-летним мужчиной. Новые знакомые выпили, после чего пожилой зэк заметил пропажу рюкзака и предъявил своему более молодому товарищу обвинения. Тот возмутился и несколько раз ударил свою жертву. После чего оба мужчины доехали до берега реки и продолжили спор о местонахождении рюкзака. Там 42-летний мужчина еще раз ударил пенсионера и сбросил его в водоем.
2 сентября тело пожилого уголовника обнаружили в реке Пукса. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сыщики быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. «В содеянном раскаивается, не предполагал, что в результате его действий пострадавший может погибнуть. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы», — рассказали в региональном управлении СКР.
11 августа сообщалось, что в Хабаровском крае 41-летний уголовник убил доской мужчину из-за непонравившихся татуировок.