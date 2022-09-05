Российский уголовник убил знакомого из-за рюкзака

По данным следствия, 31 августа в поселке Пуксоозеро обвиняемый познакомился с недавно освободившимся из колонии 66-летним мужчиной. Новые знакомые выпили, после чего пожилой зэк заметил пропажу рюкзака и предъявил своему более молодому товарищу обвинения. Тот возмутился и несколько раз ударил свою жертву. После чего оба мужчины доехали до берега реки и продолжили спор о местонахождении рюкзака. Там 42-летний мужчина еще раз ударил пенсионера и сбросил его в водоем.