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56 минут назад

Турецкий военный вертолет разбился на севере Ирака

Газета.Ru

Военный вертолет турецкой армии разбился на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь-Замок» против курдских формирований Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Об авиаинциденте сообщило Минобороны Турции.

Турецкий военный вертолет разбился на севере Ирака
Фото: Giannis Mo?siadis/InTime News/APGiannis Mo?siadis/InTime News/AP

В сообщении ведомства указывается, что вертолет типа «Сикорский» совершил «жесткую посадку» и в результате разбился. Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в 23.45.

Отмечается, что семь из восьми человек, находившихся в вертолете, были спасены, их здоровье оценивается как «хорошее». Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.

Как сообщалось ранее, Турция начала операцию «Коготь-Замок» в апреле 2022 года. Операция проводится в провинции Дохок против Рабочей партии Курдистана (РПК).

Под удар попали укрытия, бункеры, туннели, пещеры и склады курдских сил. Согласно официальным данным, в мероприятии участвуют спецназ и военно-воздушные силы Турции.

Укрывательство лиц, причастных к деятельности Рабочей партии Курдистана, стали причиной отказа Турции согласовать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

В конце августа Турция направила в Хельсинки и в Стокгольм обновленный список террористов, которые должны быть экстрадированы в Турцию.

Договоренность о выдаче участников РПК была достигнута на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Тогда страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Происшествия,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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