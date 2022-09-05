Турецкий военный вертолет разбился на севере Ирака

Военный вертолет турецкой армии разбился на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь-Замок» против курдских формирований Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Об авиаинциденте сообщило Минобороны Турции.

Фото: Giannis Mo?siadis/InTime News/AP Giannis Mo?siadis/InTime News/AP

В сообщении ведомства указывается, что вертолет типа «Сикорский» совершил «жесткую посадку» и в результате разбился. Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в 23.45.

Отмечается, что семь из восьми человек, находившихся в вертолете, были спасены, их здоровье оценивается как «хорошее». Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.

Как сообщалось ранее, Турция начала операцию «Коготь-Замок» в апреле 2022 года. Операция проводится в провинции Дохок против Рабочей партии Курдистана (РПК).

Под удар попали укрытия, бункеры, туннели, пещеры и склады курдских сил. Согласно официальным данным, в мероприятии участвуют спецназ и военно-воздушные силы Турции.

Укрывательство лиц, причастных к деятельности Рабочей партии Курдистана, стали причиной отказа Турции согласовать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

В конце августа Турция направила в Хельсинки и в Стокгольм обновленный список террористов, которые должны быть экстрадированы в Турцию.