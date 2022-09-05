Появились подробности о ЧП в Канаде

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47 минут назад

Появились подробности о резне в Канаде

Газета.Ru

На улицах канадской провинции Саскачеван зарезали 10 человек. Все они были представителями коренных народов и скончались от нанесенных ранений, пишет Telegram-канал Life Short со ссылкой на местные СМИ.

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Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Полиция подозревает в совершении преступлений двоих мужчин Дэмиена и Майлза Сандерсонов. В ходе расправы были ранены еще 15 были человек, они все госпитализированы. Все жертвы найдены сегодня в разных частях Саскачевана.

Правоохранители предупредили: оба преступника вооружены и опасны. По предварительным данным, они скрылись на черном автомобиле Nissan Rogue.

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