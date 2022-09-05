Число погибших туристов на Ключевской сопке возросло

Число туристов, погибших во время восхождения на Ключевскую Сопку на Камчатке, возросло до восьми человек. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — подтвердил он.
По словам Василевского, на месте сохраняется плохая погода, из-за чего вертолет со спасателями не может приземлиться на вулкане, чтобы забрать остальных пострадавших. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10:30 по местному времени.(1.30 мск).
3 сентября стало известно о гибели шести туристов при восхождении на Ключевскую Сопку. Они сорвались в пропасть и упали на высоте 4158. Также отмечалось, что еще трое человек из группы пострадали. В восхождении на вулкан принимала участие зарегистрированная группа из 12 человек. В прокуратуре уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована.