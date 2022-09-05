Стали известны подробности крушения самолета в Балтийском море

В частном самолете Cessna, потерпевшем крушение в Балтийском море, находились шесть человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латвийское информагентство LETA.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

В свою очередь представитель Люфтваффе рассказал немецкому информагентству DPA, что пилот перед крушением мог потерять сознание. В связи с необычным движением самолета в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter. Воздушное судно повернуло в Париже и Кельне, а после направилось к Балтийскому морю, пролетев рядом со шведским островом Готланд.