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53 минуты назад

Стали известны новые подробности крушения самолета в Балтийском море

Газета.Ruиещё 12

В частном самолете Cessna, потерпевшем крушение в Балтийском море, находились шесть человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латвийское информагентство LETA.

Стали известны подробности крушения самолета в Балтийском море
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В свою очередь представитель Люфтваффе рассказал немецкому информагентству DPA, что пилот перед крушением мог потерять сознание. В связи с необычным движением самолета в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter. Воздушное судно повернуло в Париже и Кельне, а после направилось к Балтийскому морю, пролетев рядом со шведским островом Готланд.

Ранее сообщалось, что частный самолет Cessna 551 разбился к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. По информации газеты Bild, на борту находились четыре человека, а пилоты испанских и французских истребителей, поднятые по тревоге в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне.

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