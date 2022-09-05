Стали известны подробности крушения самолета в Балтийском море

В частном самолете Cessna, потерпевшем крушение в Балтийском море, находились шесть человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латвийское информагентство LETA.
В свою очередь представитель Люфтваффе рассказал немецкому информагентству DPA, что пилот перед крушением мог потерять сознание. В связи с необычным движением самолета в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter. Воздушное судно повернуло в Париже и Кельне, а после направилось к Балтийскому морю, пролетев рядом со шведским островом Готланд.
Ранее сообщалось, что частный самолет Cessna 551 разбился к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. По информации газеты Bild, на борту находились четыре человека, а пилоты испанских и французских истребителей, поднятые по тревоге в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне.