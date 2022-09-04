Российские журналисты попали под обстрел ВСУ

Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

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Уточняется, что украинские военные открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида», а также использовали разведывательный дрон.

В результате обстрела никто не пострадал. Российские журналисты укрылись в подвале одного из разрушенных жилых домов. Сейчас они уже покинули линию соприкосновения.