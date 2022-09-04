Российские журналисты попали под обстрел ВСУ

Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.
Уточняется, что украинские военные открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида», а также использовали разведывательный дрон.
В результате обстрела никто не пострадал. Российские журналисты укрылись в подвале одного из разрушенных жилых домов. Сейчас они уже покинули линию соприкосновения.
В августе российская журналистка Земфира Сулейманова погибла в Донецкой народной республике (ДНР), подорвавшись на мине во время журналистского выезда. Она прибыла в республику, чтобы заниматься гуманитарной помощью. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.