В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Частный самолет разбился у берегов Латвии

Lenta.ru

Частный легкомоторный самолет разбился у побережья Латвии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство TT.

Частный самолет разбился у берегов Латвии
Фото: TwitterTwitter

По его информации, самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании. Как следует из данных FlightRadar24, конкретный пункт назначения указан не был.

Отмечается, что на перехват борта поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

Подробности инцидента не приводятся, информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее легкомоторный самолет Cessna упал при заходе на посадку в аэропорт Ухты в республике Коми. Борт не долетел до посадочной полосы 400 метров и рухнул в лесополосе. Из трех находившихся на борту людей никто не выжил.

В конйе августа легкомоторный самолет разбился во французском департаменте Сена и Марна, погибли два человека. За штурвалом находился опытный 33-летний пилот, несколько раз уже летавший на этом самолете в этот же день.

Происшествия,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители