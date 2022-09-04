Частный самолет разбился у берегов Латвии

Частный легкомоторный самолет разбился у побережья Латвии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство TT.

Фото: Twitter Twitter

По его информации, самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании. Как следует из данных FlightRadar24, конкретный пункт назначения указан не был.

Отмечается, что на перехват борта поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

Подробности инцидента не приводятся, информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее легкомоторный самолет Cessna упал при заходе на посадку в аэропорт Ухты в республике Коми. Борт не долетел до посадочной полосы 400 метров и рухнул в лесополосе. Из трех находившихся на борту людей никто не выжил.