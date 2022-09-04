Значительная часть территории Запорожской области осталась без света

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что большая часть территории региона осталась без электричества. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Большая часть освобожденной территории Запорожской области осталась без электричества», - пояснил Рогов.

Чиновник уточнил, что в Энергодаре и Днепрорудном нет проблем с электричеством. Они наблюдаются в Мелитополе, а также в Акимовском, Бердянском, Приморском и других районах области.

По словам Рогова, причина отключений пока неизвестна. Ремонтные бригады направлены, они восстановят нормальное функционирование инфраструктуры.