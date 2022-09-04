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53 минуты назад

На Запорожье сообщили, что значительная часть территории области осталась без света

Илья Родин

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что большая часть территории региона осталась без электричества. Об этом пишет ТАСС.

Значительная часть территории Запорожской области осталась без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большая часть освобожденной территории Запорожской области осталась без электричества», - пояснил Рогов.

Чиновник уточнил, что в Энергодаре и Днепрорудном нет проблем с электричеством. Они наблюдаются в Мелитополе, а также в Акимовском, Бердянском, Приморском и других районах области.

По словам Рогова, причина отключений пока неизвестна. Ремонтные бригады направлены, они восстановят нормальное функционирование инфраструктуры.

Без света остались также часть районов Херсона и Херсонской области. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

Происшествия,Владимир Рогов,
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