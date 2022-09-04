Внучку миллиардера похитили во время утренней пробежки

В США похитили внучку миллиардера Джозефа Оргилла III. Об этом пишет Fox News.

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34-летняя Элиза Флетчер, родственница магната и основателя компании Orgill Inc., пропала в пятницу, 2 сентября, во время пробежки в городе Мемфис, штат Теннесси. Уточняется, что женщину похитили около 4:20 утра. Неизвестные затолкали Флетчер в темный внедорожник и увезли в неизвестном направлении. Следователи пытаются выяснить, было ли похищение случайным или спланированным.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний Клеота Эбстон. Мужчине были предъявлены обвинения в похищении Флетчер и фальсификации доказательств. Кроме того, был найден автомобиль, фигурировавший в деле. Поиски пропавшей женщины продолжаются.

Семья Флетчер пообещала вознаграждение в размере 50 000 долларов за любую информацию о местонахождении Элизы.

Элиза Флетчер — воспитательница детского сада. Отмечается, что она является наследницей фирмы Orgill Inc., годовой объем продаж которой составляет более трех миллиардов долларов.