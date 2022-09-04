В Херсоне возобновили подачу электричества

Энергетики восстановили подачу электричества в Херсоне, которая ранее была нарушена. О возобновлении электроснабжения сообщил корреспондент ТАСС.

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По информации агентства, в городе снова заработали светофоры, по дорогам начали курсировать троллейбусы. Кроме того, загорелись вывески магазинов и заработало уличное освещение.