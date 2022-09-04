В Херсоне возобновили подачу электричества

Энергетики восстановили подачу электричества в Херсоне, которая ранее была нарушена. О возобновлении электроснабжения сообщил корреспондент ТАСС.
По информации агентства, в городе снова заработали светофоры, по дорогам начали курсировать троллейбусы. Кроме того, загорелись вывески магазинов и заработало уличное освещение.
Ранее заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают постоянно. При этом власти не сообщают о пострадавших.