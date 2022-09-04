В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
29 минут назад

В Херсоне возобновили подачу электричества

Lenta.ruиещё 2

Энергетики восстановили подачу электричества в Херсоне, которая ранее была нарушена. О возобновлении электроснабжения сообщил корреспондент ТАСС.

В Херсоне возобновили подачу электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, в городе снова заработали светофоры, по дорогам начали курсировать троллейбусы. Кроме того, загорелись вывески магазинов и заработало уличное освещение.

Ранее заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают постоянно. При этом власти не сообщают о пострадавших.

Происшествия,В мире,Кирилл Стремоусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители