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41 минуту назад

МЧС: с начала года в России сгорели десять электросамокатов

Газета.Ru

С начала 2022 года в России сгорели десять электросамокатов, в результате инцидентов погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

В России с начала года сгорели 10 электросамокатов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Зафиксировано 10 возгораний электросамокатов. При этом погиб один человек, еще шесть человек получили травмы. В прошлом году обошлось без печальных последствий», — отметили в ведомстве.

В МЧС объяснили, что основные причины возгорания самокатов заключаются в ненадлежащей эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей, которые входят в комплект электроустройств, в том числе их механические повреждения. Кроме того, инциденты случаются из-за короткого замыкания и излишнего заряда.

В пресс-службе подчеркнули, что при использовании электросамокатов необходимо соблюдать правила безопасности.

«Перед началом использования электросамокатов необходимо внимательно изучить инструкции изготовителя, обратив особое внимание на правила зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей», — пояснили в МЧС.

Нужно также соблюдать меры предосторожности при хранении самокатов: устройства лучше не держать вблизи сгораемых материалов и предметов мебели. При возникновении пожара необходимо немедленно обратиться в пожарную охрану по телефонам «112» и «101».

В МЧС отметили, что при возгорании сразу нужно попытаться сбить пламя огнетушителем, а если его нет, то накрыть горящий электросамокат покрывалом, чтобы воспрепятствовать попаданию воздуха. Если самокат загорелся на улице, то его нужно посыпать песком или землей. Если самостоятельно локализовать пожар не удалось, подчеркивают в ведомстве, нужно отойти на безопасное расстояние и дождаться помощи служб.

Ранее замначальника московского управления ГИБДД Евгений Логиновский заявил, что в столичных школах могут ввести уроки езды на электросамокатах.

Происшествия,МЧС России,ГИБДД,
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