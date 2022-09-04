Стало известно о трудностях при спасении туристов на Камчатке

Вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе места гибели туристов на вулкане Ключевской на Камчатке из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

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"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3 300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", – заявили в пресс-службе регионального учреждения.

Там пояснили, что вертолет Ми-8 МЧС доставит спасателей на максимально возможную высоту утром 4 сентября. Оттуда они начнут восхождение к месту ЧС.

Также в настоящее время на высоту 1 200 метров поднимается наземная группировка из 24 спасателей, которые разобьют базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим и сотрудникам МЧС.

Ранее стало известно, что число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае, увеличилось до шести. Еще несколько человек пострадали. Им потребовалась помощь медиков.

Отмечалось, что туристическая группа состояла из 12 человек, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. 3 августа на высоте 4 158 метров у туристов возникли проблемы, несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.