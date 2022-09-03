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1 час назад

В Черном море обнаружили "яхту-призрак"

Газета.Ru

У берегов Большого Утриша в акватории Черного моря обнаружили абсолютно пустую "яхту-призрак". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В окрестностях российского курорта обнаружили "яхту-призрак"
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации канала, дрейфующее судно обнаружили инспекторы 3 сентября около шести вечера у берега на территории Анапы. Внутри судна не оказалось документов. Как отмечает Shot, по бортовому номеру оно приписано к порту Геленджика и, по предварительным данным, принадлежит компании "Сила ветра", которая сдает спортивные суда SV20 в прокат в Геленджике.

Что именно случилось с находившимися на борту судна людьми неизвестно. Яхту отбуксировали в порт Большого Утриша и вызвали экстренные службы для разбирательств. Сотрудники компании сообщили, что разбираются с этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что 51-летний бразилец 5 дней провел на необитаемом острове после того, как его унесло в море течением.

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