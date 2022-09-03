В Ленобласти охотники обвинили собаку в убийстве их товарища из ружья

Ленинградские следователи расследуют дело о гибели мужчины в Тосненском районе во время охоты. Об этом сообщает издание 47news. По информации издания, в ночь со 2 на 3 сентября двое охотников сообщили в полицию о том, что в лесу от огнестрельного ранения скончался их 47-летний товарищ.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Как рассказали мужчины, на охоту они отправились поздно вечером 2 сентября. Они сложили ружье и карабин на заднем сидение авто. В тот момент, когда их товарищ находился рядом с машиной и курил, в салоне была собака, которая, по предварительным данным, задела спусковой механизм карабина и тот выстрелил.

Пуля пробила дверь, раздробила руку и попала в печень мужчине, который, как заявили полицейские, скончался от потери крови. Искали охотников долго, место уточнялось по геопозиции, отмечает издание. Обстоятельства произошедшего выясняет районный отдел Следственного комитета Ленинградской области.