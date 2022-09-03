В Ленобласти охотники обвинили собаку в убийстве их товарища из ружья

Ленинградские следователи расследуют дело о гибели мужчины в Тосненском районе во время охоты. Об этом сообщает издание 47news. По информации издания, в ночь со 2 на 3 сентября двое охотников сообщили в полицию о том, что в лесу от огнестрельного ранения скончался их 47-летний товарищ.
Как рассказали мужчины, на охоту они отправились поздно вечером 2 сентября. Они сложили ружье и карабин на заднем сидение авто. В тот момент, когда их товарищ находился рядом с машиной и курил, в салоне была собака, которая, по предварительным данным, задела спусковой механизм карабина и тот выстрелил.
Пуля пробила дверь, раздробила руку и попала в печень мужчине, который, как заявили полицейские, скончался от потери крови. Искали охотников долго, место уточнялось по геопозиции, отмечает издание. Обстоятельства произошедшего выясняет районный отдел Следственного комитета Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь насмерть загрыз выстрелившего в него 62-летнего мужчину.