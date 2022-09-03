"Простите все": мужчина пригрозил врезаться в Walmart на самолете в США

В США задержали пилота, угрожавшего врезаться на самолёте в супермаркет Walmart. Он отказался от своей затеи, приземлился в поле и сейчас дает показания. Об этом сообщает Daily Beast.
Мужчина во время полёта опубликовал пост в соцсетях.
«Простите все. На самом деле никогда не хотел никого обидеть. Я люблю своих родителей и сестру, это не их вина. Прощайте», — гласила запись.
Десятки пользователей ответили на этот пост, призывая пилота посадить двухмоторный самолет.
Полиция пока не назвала имя подозреваемого.Его мотивы неизвестны.
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил, что «ситуация разрешена и никто не пострадал».
Ранее в субботу утром Ривз предупредил жителей Тупело (штат Миссисипи), чтобы они соблюдали осторожность. Пилот, летавший над городом на небольшом частном самолете, заявил, что хочет врезаться в супермаркет.
Власти считают, что самолет Beechcraft King Air C90A был угнан, а пилот - сотрудник местного аэропорта.