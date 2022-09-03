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1 час назад

"Простите все": мужчина пригрозил врезаться в Walmart на самолете в США

Майк Габриелян

В США задержали пилота, угрожавшего врезаться на самолёте в супермаркет Walmart. Он отказался от своей затеи, приземлился в поле и сейчас дает показания. Об этом сообщает Daily Beast.

"Простите все": мужчина пригрозил врезаться в Walmart на самолете в США
Фото: TwitterTwitter

Мужчина во время полёта опубликовал пост в соцсетях.

«Простите все. На самом деле никогда не хотел никого обидеть. Я люблю своих родителей и сестру, это не их вина. Прощайте», — гласила запись.

Десятки пользователей ответили на этот пост, призывая пилота посадить двухмоторный самолет.

Полиция пока не назвала имя подозреваемого.Его мотивы неизвестны.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил, что «ситуация разрешена и никто не пострадал».

Ранее в субботу утром Ривз предупредил жителей Тупело (штат Миссисипи), чтобы они соблюдали осторожность. Пилот, летавший над городом на небольшом частном самолете, заявил, что хочет врезаться в супермаркет.

Власти считают, что самолет Beechcraft King Air C90A был угнан, а пилот - сотрудник местного аэропорта.

Происшествия,В мире,Wal-Mart Stores,
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