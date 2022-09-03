ВСУ обстреляли село Теткино в Курской области

«Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее 7 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом», – написал губернатор в своем Telegram-канале.