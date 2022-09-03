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2 часа назад

ВСУ обстреляли село Теткино в Курской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Поселок Теткино в Курской области оказался под обстрелом ВСУ, пострадавших нет, повреждены три домовладения, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли село Теткино в Курской области
Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images© Flickr / U.S. Army Europe Images

«Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее 7 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее украинские военные обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области.

До этого сообщалось о подрыве железной дороги в Курской области.

Происшествия,Роман Старовойт,
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