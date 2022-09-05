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18 минут назад

Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан, где погибли туристы

ТАССиещё 1

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, где 3 сентября погибли шесть туристов. Еще двое умерли в ночь на понедельник, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан
Фото: ТАССТАСС

"Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан. Их цель - добраться до отметки 3,3 тыс. м к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять - от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток", - говорится в сообщении.

В то же время первая группа спасателей - поисково-спасательный отряд Краевого государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" - продолжает подъем на ту же высоту. К 16:30 (07:30 мск) им уже удалось добраться до отметки 2 тыс. м.

Число погибших туристов на Ключевской сопке возросло

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м. Сообщалось о шести погибших туристах, которые поднимались на вулкан, утром в понедельник количество погибших увеличилось до восьми. Состояние остальных неизвестно. 4 сентября спасатели три раза предпринимали попытки высадиться с вертолета на вулкан, но сделать это не позволяли погодные условия.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4,8 тыс. м.

Происшествия,МЧС России,
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