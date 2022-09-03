После обстрела ВСУ погибли пять военнослужащих ДНР

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 160 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам семи населенных пунктов республики», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.