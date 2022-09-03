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1 час назад

После обстрела ВСУ погибли пять военнослужащих ДНР

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

За сутки украинские войска выпустили более 160 снарядов по семи населенным пунктам ДНР, пять военнослужащих погибли, еще 12 получили ранения, говорится в сообщении народной милиции республики.

После обстрела ВСУ погибли пять военнослужащих ДНР
Фото: СоцсетиСоцсети

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 160 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам семи населенных пунктов республики», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что при обстрелах территории ДНР повреждения получили 18 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура.

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