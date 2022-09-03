Мужчина отомстил бывшей жене, убив детей отравленным йогуртом

37-летний житель Боливии не смог пережить развод и отомстил экс-супруге, отравив детей, сообщает The Sun.

Фото: Jam Press Jam Press

Хавьер Эрнандес Рохан узнал, что его бывшая жена намерена устроить личную жизнь после развода и решил отомстить ей. Он пришел в дом к женщине и забрал детей семи и четырех лет, сообщив, что отведет их в магазин.

Он привел малышей к себе в квартиру и накормил их йогуртом, в который заранее добавил жидкий инсектицид. Дети скончались на его глазах. Мужчина решил свести счеты с жизнью, но яд действовал плохо, ревнивец пошел в полицию и признался в содеянном.

Мужчину удалось спасти, судом ему назначено наказание в виде 60 лет лишения свободы.