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28 минут назад

Мужчина отомстил бывшей жене, убив детей отравленным йогуртом

Газета.Ru

37-летний житель Боливии не смог пережить развод и отомстил экс-супруге, отравив детей, сообщает The Sun.

Мужчина отомстил бывшей жене, убив детей отравленным йогуртом
Фото: Jam PressJam Press

Хавьер Эрнандес Рохан узнал, что его бывшая жена намерена устроить личную жизнь после развода и решил отомстить ей. Он пришел в дом к женщине и забрал детей семи и четырех лет, сообщив, что отведет их в магазин.

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Он привел малышей к себе в квартиру и накормил их йогуртом, в который заранее добавил жидкий инсектицид. Дети скончались на его глазах. Мужчина решил свести счеты с жизнью, но яд действовал плохо, ревнивец пошел в полицию и признался в содеянном.

Мужчину удалось спасти, судом ему назначено наказание в виде 60 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Индии ревнивый муж задушил и обезглавил подружившегося с его женой трансгендера.

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