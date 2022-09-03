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30 минут назад

В Ижевске неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции

ТАСС

Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, при задержании он ранил ножом двух сотрудников ППС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

В Ижевске совершено нападение на отдел полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции №2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен, доставлен в медицинское учреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, также доставлены в больницу", - сказал собеседник.

Происшествия,МВД России,
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