В Ижевске совершено нападение на отдел полиции

"Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции №2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен, доставлен в медицинское учреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, также доставлены в больницу", - сказал собеседник.