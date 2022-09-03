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1 час назад

В Москве мужчина насмерть заколол знакомого прямо на улице

Свободная пресса

В Москве задержали мужчину, который убил 36-летнего приятеля рядом с домами на северо-востоке Москвы. Преступление произошло вечером 2 сентября во дворе рядом с жилыми домами на улице Отрадная.

В Москве мужчина насмерть заколол знакомого прямо на улице
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранителям удалось задержать преступника по горячим следам. Им оказался 30-летний мужчина.

Во время осмотра места преступления полицейские нашли орудие преступления. Злоумышленник закинул его на крышу соседнего здания, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемого готовятся доставить на допрос, после этого ему будет предъявлено обвинение.

Ранее "СП" писала, что суд признал бывшего заместителя главы Новокузнецка Александра Попова виновным в убийстве своей супруги Ксении, которая в 2010 году стала победительницей конкурса «Мисс Кузбасс».

Происшествия,Александр Попов,
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