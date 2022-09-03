В Москве мужчина насмерть заколол знакомого прямо на улице

В Москве задержали мужчину, который убил 36-летнего приятеля рядом с домами на северо-востоке Москвы. Преступление произошло вечером 2 сентября во дворе рядом с жилыми домами на улице Отрадная.

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Как сообщает РЕН ТВ, правоохранителям удалось задержать преступника по горячим следам. Им оказался 30-летний мужчина.

Во время осмотра места преступления полицейские нашли орудие преступления. Злоумышленник закинул его на крышу соседнего здания, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемого готовятся доставить на допрос, после этого ему будет предъявлено обвинение.