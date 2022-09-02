Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в селе Несь Ненецкого автономного округа . Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на посадочной площадке. Ан-2, принадлежащий авиакомпании «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», выполнял рейс из Архангельска в село Несь. По имеющимся данным, никто из пассажиром не пострадал, но самолёт получил повреждения. В данный момент его осматривают техники.