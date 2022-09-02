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21 минуту назад

Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Елена Прошина

Самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в селе Несь Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Фото: CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2

Инцидент произошел на посадочной площадке. Ан-2, принадлежащий авиакомпании «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», выполнял рейс из Архангельска в село Несь. По имеющимся данным, никто из пассажиром не пострадал, но самолёт получил повреждения. В данный момент его осматривают техники.

Причины произошедшего устанавливаются сотрудниками архангельской транспортной прокуратуры.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст принципиальную оценку действиям работников авиакомпании, при наличии оснований примет меры реагирования», – сообщает ведомство.

Ранее вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе.

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