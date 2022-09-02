СК сообщил о приговоре убившему «Мисс-Кузбасс 2010»

Столичное управление Следственного комитета России (СК) сообщает, что за убийство Ксении Сапожниковой, обладательницы титула «Мисс-Кузбасс 2010», к 12 годам строгого режима приговорили ее 36-летнего супруга Александра Попова. Об этом московский СК написал в своём Telegram-канале.

Фото: соцсети Ксении Сапожниковой соцсети Ксении Сапожниковой

Суд установил, что Попов нанес своей 29-летней супруге несколько колото-резанных ранений в область груди и шеи. Это случилось во время бытовой ссоры.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе мужчина сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал на место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы», – сообщили в СК.

11 января ныне осуждённый Александр Попов заявил о пропаже жены. Тогда он сказал, что Сапожникова покинула Россию в 2021 году, но лишь недавно перестала выходить на связь. В ходе расследования полиция установила, что женщина не покидала Россию, хоть её родные и близкие были уверены, что Ксения находится в Дубае. Позже следствие выяснило, что Попов вёл от лица жены социальные сети, поэтому знакомые убитой были уверены в её отъезде.

Благодаря собранным доказательствам следователи смогли установить причастность Попова к убийству жены. Впоследствии мужчина признал вину и подробно рассказал о том, как убил супругу, после чего расчленил её тело и утопил останки в пруду.