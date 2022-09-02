В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
6 минут назад

СК сообщил о приговоре убившему «Мисс-Кузбасс 2010»

Елена Прошина

Столичное управление Следственного комитета России (СК) сообщает, что за убийство Ксении Сапожниковой, обладательницы титула «Мисс-Кузбасс 2010», к 12 годам строгого режима приговорили ее 36-летнего супруга Александра Попова. Об этом московский СК написал в своём Telegram-канале.

СК сообщил о приговоре убившему «Мисс-Кузбасс 2010»
Фото: соцсети Ксении Сапожниковойсоцсети Ксении Сапожниковой

Суд установил, что Попов нанес своей 29-летней супруге несколько колото-резанных ранений в область груди и шеи. Это случилось во время бытовой ссоры.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе мужчина сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал на место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы», – сообщили в СК.

11 января ныне осуждённый Александр Попов заявил о пропаже жены. Тогда он сказал, что Сапожникова покинула Россию в 2021 году, но лишь недавно перестала выходить на связь. В ходе расследования полиция установила, что женщина не покидала Россию, хоть её родные и близкие были уверены, что Ксения находится в Дубае. Позже следствие выяснило, что Попов вёл от лица жены социальные сети, поэтому знакомые убитой были уверены в её отъезде.

Благодаря собранным доказательствам следователи смогли установить причастность Попова к убийству жены. Впоследствии мужчина признал вину и подробно рассказал о том, как убил супругу, после чего расчленил её тело и утопил останки в пруду.

Ранее правоохранительные органы выдвинули обвинения двум жителям Тюменской области. Их обвиняют в том, что они убили и расчленили своего родственника, после чего разбросали части тела по округе.

Происшествия,Александр Попов,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители