Недалеко от ЗАЭС сбит украинский беспилотник с боевым зарядом

"Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сот метров от станции. Администрация сообщает, что снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то, что там находятся сотрудники МАГАТЭ", - говорится в сообщении.