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1 час назад

В Энергодаре сообщили о сбитом беспилотнике с боевым зарядом в сотнях метрах от ЗАЭС

ТАССиещё 2

Беспилотник Вооруженных сил Украины с боевым зарядом сбит военными в нескольких сотнях метров от Запорожской АЭС, сообщили в военно-гражданской администрации города Энергодара.

Недалеко от ЗАЭС сбит украинский беспилотник с боевым зарядом
Фото: ТАССТАСС

"Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сот метров от станции. Администрация сообщает, что снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то, что там находятся сотрудники МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Происшествия,В мире,МАГАТЭ,
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