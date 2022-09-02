В Тюмени родственники до смерти избили и расчленили 26-летнего парня

По данным ведомства, 28 августа в квартире одного из домов на улице Геологоразведчиков фигуранты решили убить своего родственника, с которым у них давно был конфликт. Когда жертва зашла в квартиру, обвиняемые взяли палку и избили ей мужчину, нанеся смертельные травмы. Затем они покинули место преступления, а на следующее утро вернулись и, чтобы избавиться от тела, расчленили его, уточняет 72.ru со ссылкой на источник.