В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
20 минут назад

В Воронежской области мужчина завел чужую машину ключом из своей коллекции

Газета.Ru

В Лискинском районе Воронежской области задержан 22-летний мужчина, который подобрал ключ к автомобилю ВАЗ-2110 и угнал его, сообщается в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».

Россиянин завел и угнал чужую машину ключом из своей коллекции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Молодому человеку удалось запустить двигатель, поскольку он коллекционировал автомобильные ключи и смог подобрать нужный ключ. Во время движения, злоумышленник, не справившись с управлением, допустил столкновение машины со столбом», — отмечается в сообщении полиции.

После аварии злоумышленник бросил машину в лесополосе. Чтобы открыть ее при угоне, он разбил боковое стекло автомобиля. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по 166-й статье УК РФ. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители