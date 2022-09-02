Россиянин завел и угнал чужую машину ключом из своей коллекции

В Лискинском районе Воронежской области задержан 22-летний мужчина, который подобрал ключ к автомобилю ВАЗ-2110 и угнал его, сообщается в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».

«Молодому человеку удалось запустить двигатель, поскольку он коллекционировал автомобильные ключи и смог подобрать нужный ключ. Во время движения, злоумышленник, не справившись с управлением, допустил столкновение машины со столбом», — отмечается в сообщении полиции.

После аварии злоумышленник бросил машину в лесополосе. Чтобы открыть ее при угоне, он разбил боковое стекло автомобиля. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по 166-й статье УК РФ. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.