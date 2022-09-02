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23 минуты назад

Убившему и расчленившему «Мисс-Кузбасс 2010» вынесли приговор

Lenta.ru

В Москве к 12 годам колонии строгого режима за убийство супруги приговорен 36-летний россиянин Александр Попов. Об этом в пятницу, 2 сентября, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

Убившему и расчленившему «Мисс-Кузбасс 2010» вынесли приговор
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как установил суд, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Попов нанес своей супруге — 29-летней Ксении Сапожниковой («Мисс Кузбасс-2010») колото-резанные ранения в шею и грудь.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, мужчина сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал на место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы»,— сообщили в СКР.

Следователи завершили расследование убийства Сапожниковой в апреле 2022 года.

Следствие установило, что 11 января 36-летний Александр Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, заявил о пропаже жены. С его слов, Сапожникова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, но перестала выходить на связь лишь недавно. Россиянину пришлось отправить общую шестилетнюю дочь к родственникам, так как у него не хватало на нее времени.

Правоохранители проверили историю передвижений женщины и выяснили, что страну она не покидала. Однако родные и близкие считали, что она уехала в Дубай. Следствие полагает, что это стало возможным благодаря действиям супруга — он несколько месяцев вел от лица Сапожниковой ее Instagram-аккаунт.

Телефон жены, который остался при Попове, несмотря на ее якобы отъезд, также свидетельствовал не в его пользу. Сперва мужчина сознался, что убил супругу, расчленил тело и утопил вместе с камнями в качестве груза. Позже он отказался от своих показаний.

Происшествия,Александр Попов,Следственный комитет,
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