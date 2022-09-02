Пожилая женщина заблудилась и четыре дня прожила в тайге

В Якутии 70-летняя женщина заблудилась и четыре дня прожила в тайге. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным издания, россиянка пошла за грибами 28 августа. За четыре дня блуждания в тайге она встретила медведей, также из-за холода ей пришлось провести ночь, сидя на ведре. В другую ночь она спала в выгоревшем дереве — женщина принесла туда коры, чтобы было теплее и мягче. Она питалась ягодами и пила воду из ручья.

Искать пожилую россиянку отправились ее родные, а также спасатели и волонтеры. Для поисков женщины использовали беспилотник, сирены и тепловизор. Впоследствии заплутавшая в лесу рассказала, что слышала крики искавших и выстрелы, но не поняла, куда надо идти.

После четырех дней в тайге у пенсионерки есть небольшая температура и кашель. Врачи наблюдают за ее состоянием.