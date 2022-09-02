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42 минуты назад

Россиянка четыре дня жила в тайге и спала в выгоревшем дереве

Lenta.ru

В Якутии 70-летняя женщина заблудилась и четыре дня прожила в тайге. Об этом сообщает KP.RU.

Пожилая женщина заблудилась и четыре дня прожила в тайге
Фото: Глеб Щелкунов / КоммерсантъГлеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным издания, россиянка пошла за грибами 28 августа. За четыре дня блуждания в тайге она встретила медведей, также из-за холода ей пришлось провести ночь, сидя на ведре. В другую ночь она спала в выгоревшем дереве — женщина принесла туда коры, чтобы было теплее и мягче. Она питалась ягодами и пила воду из ручья.

Искать пожилую россиянку отправились ее родные, а также спасатели и волонтеры. Для поисков женщины использовали беспилотник, сирены и тепловизор. Впоследствии заплутавшая в лесу рассказала, что слышала крики искавших и выстрелы, но не поняла, куда надо идти.

После четырех дней в тайге у пенсионерки есть небольшая температура и кашель. Врачи наблюдают за ее состоянием.

Ранее в Якутии оленевод ушел доставить мясо в соседнее стадо и потерялся в тайге. Мужчина провел в дикой природе два месяца — он делал капканы из проволоки, ловил рыбу, жарил белок на огне и жил в палатке в лесу.

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