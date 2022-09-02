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1 час назад

Житель Самары устроил стрельбу на АЗС, повредил колонку и протаранил полицейскую машину

Газета.Ru

В Самаре задержан местный житель, который устроил стрельбу из травматического пистолета, протаранил полицейский автомобиль и врезался в дерево, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Житель Самары устроил стрельбу на АЗС
Фото: СамараДТП | samara.dtp.officialСамараДТП | samara.dtp.official

«При задержании мужчина, управляющий автомобилем BMW без водительского удостоверения с признаками опьянения, пытаясь скрыться, повредил патрульный автомобиль», — отмечается в сообщении полиции.

Также установлено, что в момент происшествия 28-летний мужчина был пьян, а ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По одной из версий, водитель BMW X5 сначала устроил стрельбу на АЗС «Татнефть», ранив ее охранника, уточняется в Telegram-канале «ДТП Самара». После этого он уехал с заправки, оторвав от колонки заправочный пистолет, а затем протаранил автомобиль и врезался в дерево, после чего был задержан полицейскими.

Происшествия,Татнефть,
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