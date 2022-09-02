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58 минут назад

Пермяки пожаловались на украденные с кладбища цветы перед 1 сентября

Ura.Ru

В Березниках (Пермский край) местная жительница пожаловалась на кражу свежих цветов с могил на местном городском кладбище. По словам женщины, это произошло перед первым сентября. Об этом пермячка написала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Россияне пожаловались на украденные с кладбища накануне 1 сентября цветы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нелюди г. Березники, которые утащили все цветы, в основном розы со свежих могил, очнитесь, что вы творите. 30 августа похоронили нашу тетушку, могилка вся в цветах была, как она любила, это дань памяти ей. А сегодня ее и близлежащие могилки все пустые», — пишет пользователь в группе.

В комментариях другие жители города отметили, что такое периодически происходит. Многие пользователи сильно возмущались из-за этого: «Ужас», «Утырки», «Ничего святого у людей». Кто-то предположил, что сорванные цветы продают родителям и детям на первое сентября.

«Был случай года 2 назад, учительнице подарили красивый букет роз на 1 сентября, а в букете четное их количество, вот так вот», — отметил комментатор.

В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

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