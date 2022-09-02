Россияне пожаловались на украденные с кладбища накануне 1 сентября цветы

В Березниках (Пермский край) местная жительница пожаловалась на кражу свежих цветов с могил на местном городском кладбище. По словам женщины, это произошло перед первым сентября. Об этом пермячка написала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Нелюди г. Березники, которые утащили все цветы, в основном розы со свежих могил, очнитесь, что вы творите. 30 августа похоронили нашу тетушку, могилка вся в цветах была, как она любила, это дань памяти ей. А сегодня ее и близлежащие могилки все пустые», — пишет пользователь в группе.
В комментариях другие жители города отметили, что такое периодически происходит. Многие пользователи сильно возмущались из-за этого: «Ужас», «Утырки», «Ничего святого у людей». Кто-то предположил, что сорванные цветы продают родителям и детям на первое сентября.
«Был случай года 2 назад, учительнице подарили красивый букет роз на 1 сентября, а в букете четное их количество, вот так вот», — отметил комментатор.
В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.