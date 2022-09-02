Россияне пожаловались на украденные с кладбища накануне 1 сентября цветы

«Нелюди г. Березники, которые утащили все цветы, в основном розы со свежих могил, очнитесь, что вы творите. 30 августа похоронили нашу тетушку, могилка вся в цветах была, как она любила, это дань памяти ей. А сегодня ее и близлежащие могилки все пустые», — пишет пользователь в группе.