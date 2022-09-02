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1 час назад

Пожар начался в российском торговом центре

Торговый центр «Бумеранг» загорелся в Курске на улице Хрущева. Как сообщает РИА Новости, на место происшествия уже выехали пожарные, полиция и медики.

На данный момент наблюдается задымление на третьем этаже. По информации МЧС, возгорание произошло на втором этаже, ликвидация огня продолжается. Подробности происшествия и наличие пострадавших в инциденте выясняются.

В Москве ТЦ эвакуировали из-за замыкания

Напомним, что 24 августа один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре на складе на севере Москвы. На ликвидацию возгорания площадью в 1,5 тысячи квадратных метров у пожарных ушло около двух часов.

Из-за гибели мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причиной пожара мог стать аварийный режим работы энергосети из-за жары.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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