Пожар начался в российском торговом центре

Торговый центр «Бумеранг» загорелся в Курске на улице Хрущева. Как сообщает РИА Новости, на место происшествия уже выехали пожарные, полиция и медики.

На данный момент наблюдается задымление на третьем этаже. По информации МЧС, возгорание произошло на втором этаже, ликвидация огня продолжается. Подробности происшествия и наличие пострадавших в инциденте выясняются.

Напомним, что 24 августа один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре на складе на севере Москвы. На ликвидацию возгорания площадью в 1,5 тысячи квадратных метров у пожарных ушло около двух часов.