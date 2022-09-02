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48 минут назад

Участника штурма Капитолия приговорили к 10 годам тюремного заключения

ТАСС

Томас Уэбстер, напавший на полицейского во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, был приговорен к 10 годам лишения свободы, что стало самым строгим приговором из вынесенных в рамках расследования тех событий. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.

Участника штурма Капитолия приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент нападения Уэбстер был сотрудником полиции Нью-Йорка. С флагштоком в руках он атаковал вашингтонского полицейского. Суд признал Уэбстера виновным, отказавшись считать его действия самозащитой.

Федеральный прокурор выступал за более строгий приговор сроком в 17 лет и шесть месяцев, при этом адвокат Уэбстера добивался меньшего срока заключения, аргументируя это тем, что его подзащитный находился под "чрезвычайным влиянием" ложных утверждений республиканца Дональда Трампа.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп ожесточенно оспаривал исход президентских выборов 2020 года: он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в нескольких штатах. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Происшествия,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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