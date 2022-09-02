Во Франции трактор раздавил младенца во время сбора винограда

Во Франции новорожденный ребенок погиб в результате наезда на него трактора. Об этом сообщает местное издание L'Union.

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Инцидент произошел 31 августа 2022 года в одном из виноградников в окрестностях коммуны Бетон. Известно, что четырехмесячный ребенок находился в колыбели, которая стояла в тени от колеса трактора.

По словам прокурора, водитель сделал пробное движение перед запуском трактора, тогда он и наехал на младенца. Изначально мужчину задержали, однако спустя некоторое время отпустили без предъявления обвинений.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Выясняется, как ребенок оказался на месте сельскохозяйственных работ.