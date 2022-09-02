Во Франции трактор раздавил младенца во время сбора винограда

Во Франции новорожденный ребенок погиб в результате наезда на него трактора. Об этом сообщает местное издание L'Union.
Инцидент произошел 31 августа 2022 года в одном из виноградников в окрестностях коммуны Бетон. Известно, что четырехмесячный ребенок находился в колыбели, которая стояла в тени от колеса трактора.
По словам прокурора, водитель сделал пробное движение перед запуском трактора, тогда он и наехал на младенца. Изначально мужчину задержали, однако спустя некоторое время отпустили без предъявления обвинений.
По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Выясняется, как ребенок оказался на месте сельскохозяйственных работ.
Ранее сообщалось, что школьники играли в заброшенном здании овощебазы в поселке Первомайский Челябинской области. Ветхие конструкции обрушились на детей, под завалами оказался 13-летний подросток. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.