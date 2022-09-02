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39 минут назад

Хакеры атаковали российские сервисы электронного документооборота

Газета.Ru

1 сентября, сайты нескольких российских сервисов электронного документооборота (ЭДО) оказались недоступны. Об этом написало РБК.

Хакеры атаковали российские сервисы электронного документооборота
Фото: UnsplashUnsplash

Ресурсы применяются для торговли продовольственными товарами. Они стали объектами DDoS-атак (большое количество запросов хакеров блокирует работу ресурса). В частности, с атакой столкнулся крупный разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса "СКБ Контур".

Клиентов уведомили о произошедшем и дали контактные данные для срочной помощи. Ранее сообщалось, что связанные с Украиной хакеры устроили массовые DDoS-атаки на российские аналоги Zoom. В начале августа 2022 года связанные с IT-армией Украины хакеры организовали массовые DDoS-атаки на российские системы видеоконференций TrueConf, Videomost, Webinar.ru, iMind, являющиеся аналогами программы Zoom.

Об этом "Газете.Ru" заявили эксперты ИБ-компании StormWall. Отмечается, что ранее специалисты не сталкивались с атаками на подобные сервисы. По данным экспертов, целью атак были попытки навредить российской экономике в связи с тем, что системы видеоконференций активно используются госкомпаниями для общения сотрудников в удаленном режиме.

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