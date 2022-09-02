Хакеры атаковали российские сервисы электронного документооборота

1 сентября, сайты нескольких российских сервисов электронного документооборота (ЭДО) оказались недоступны. Об этом написало РБК.

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Ресурсы применяются для торговли продовольственными товарами. Они стали объектами DDoS-атак (большое количество запросов хакеров блокирует работу ресурса). В частности, с атакой столкнулся крупный разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса "СКБ Контур".

Клиентов уведомили о произошедшем и дали контактные данные для срочной помощи. Ранее сообщалось, что связанные с Украиной хакеры устроили массовые DDoS-атаки на российские аналоги Zoom. В начале августа 2022 года связанные с IT-армией Украины хакеры организовали массовые DDoS-атаки на российские системы видеоконференций TrueConf, Videomost, Webinar.ru, iMind, являющиеся аналогами программы Zoom.