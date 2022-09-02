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1 час назад

Пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи

Lenta.ruиещё 2

74-летняя пациентка погибла при столкновении машины скорой помощи с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, карета скорой помощи и грузовик ГАЗон столкнулись на трассе Краснодар — Ейск.

«В результате ДТП в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончалась 74-летняя пациентка. Водитель грузовика доставлен в отделение реанимации Центральной районной больницы. Водитель неотложки и фельдшер с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — следует из сообщения.

30 августа сообщалось, что ехавшая на вызов бригада скорой помощи погибла после столкновения с бензовозом и легковушкой под Ярославлем. По данным департамента здравоохранения области — это водитель и два фельдшера из Ярославской центральной районной больницы. Бензовоз врезался в скорую помощь, вылетел с дороги и загорелся рядом с жилыми зданиями. В результате огонь перекинулся на два дома.

Происшествия,МВД России,
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