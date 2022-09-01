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1 час назад

Россиянка покончила с собой из-за страха ядерной войны

Lenta.ru

Москвичка покончила с собой из-за страха ядерной войны. Об этом сообщает Telegram-кагал Baza.

Россиянка покончила с собой из-за страха ядерной войны
Фото:  Андрей Бресонов / «Коммерсантъ» Андрей Бресонов / «Коммерсантъ»

37-летняя Оксана перестала выходить на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Приехав на квартиру они обнаружили ее тело.

В квартире нашли также предсмертную записку, в которой женщин указала причину своего решения.

«Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я ухожу к деду», – написала в предсмертной записке Оксана.

По словам родственников москвички, в последнее время она страдала сильной депрессией.

Ранее сообщалось, что жительница Читы выпала из окна 11-го этажа после ссоры с мужем и разбилась насмерть. Прохожий заметил тело 29-летней россиянки на крыше цветочного магазина. Родные женщины сообщили, что в последнее время она часто ссорилась с мужем. Пара планировала развестись.

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