Россиянка покончила с собой из-за страха ядерной войны

Москвичка покончила с собой из-за страха ядерной войны. Об этом сообщает Telegram-кагал Baza.

Фото: Андрей Бресонов / «Коммерсантъ» Андрей Бресонов / «Коммерсантъ»

37-летняя Оксана перестала выходить на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Приехав на квартиру они обнаружили ее тело.

В квартире нашли также предсмертную записку, в которой женщин указала причину своего решения.

«Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я ухожу к деду», – написала в предсмертной записке Оксана.

По словам родственников москвички, в последнее время она страдала сильной депрессией.