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1 час назад

Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы

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Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала РБК заявил, что Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы.

Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идёт перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.

Глава МАГАТЭ рассказал об осмотре ЗАЭС

Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.

Происшествия,В мире,Минобороны России,МАГАТЭ,
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