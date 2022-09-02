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44 минуты назад

СМИ: реактор "Фукусимы-1" хотят погрузить в водный саркофаг, чтобы извлечь ядерное топливо

ТАССиещё 1

Японские специалисты рассматривают возможность применения нового способа извлечения расплавившегося ядерного топлива как минимум на одном из реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", который предусматривает его погружение в воду. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK со ссылкой на источники, близкие к компании - оператору станции Tokyo Electric Power.

Из реактора "Фукусимы-1" хотят извлечь ядерное топливо
Фото: ReutersReuters

Этот метод подразумевает создание вокруг здания третьего реактора, в том числе его подземной части, прочного водонепроницаемого саркофага, способного выдерживать большую нагрузку и внутреннее давление. Поскольку вода рассеивает радиоактивное излучение, затопление реактора внутри конструкции может обеспечить более безопасную рабочую среду во время процесса извлечения расплавившегося топлива. Это считается самой сложной частью работ по ликвидации последствий аварии на АЭС.

Тем не менее такой способ может оказаться очень затратным и значительно увеличит смету на ликвидационные работы на "Фукусиме-1", которая уже составляет 8 трлн иен ($57,5 млрд), поскольку для реализации проекта потребуются передовые технологии и сложные инженерные расчеты.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Затем оно смешалось с бетоном, металлом и другими материалами, которые были внутри установок. В общей сложности, по оценкам TEPCO в трех реакторах скопилось около 880 тонн таких радиоактивных отходов.

Работы по удалению расплавившегося ядерного топлива предполагалось начать в этом году на втором реакторе станции "сухим" способом с помощью роботизированных механизмов. Однако они были отложены на 12-18 месяцев. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.

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