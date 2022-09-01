В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

В Швейцарии возбудили дело против участниц Pussy Riot

Никита Бородкин

В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot, которые были арестованы полицией из-за граффити на стене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции кантона Берн Жоэль Регли.

В Швейцарии возбудили дело против участниц Pussy Riot
Фото: ReutersReuters

30 августа швейцарская полиция заявила, что задержала Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер во время попытки нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. Позднее владелец стены, власти муниципалитета Ваберн, подали жалобу на девушек.

Полиция Швейцарии доставила в участок участниц группы Pussy Riot

«Факты были переданы в компетентную прокуратуру. Было открыто дело», — сказал Регли.

Пресс-секретарь полиции также опроверг обвинения в том, что арестованных при осмотре якобы заставили раздеться до гола, о чем участницы Pussy Riot заявили журналистам. По словам правоохранителей, они провели лишь визуальный осмотр и только после того, как девушки дали свое согласие.

Происшествия,Мария Алехина,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители