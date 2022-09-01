В Швейцарии возбудили дело против участниц Pussy Riot

В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot, которые были арестованы полицией из-за граффити на стене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции кантона Берн Жоэль Регли.

30 августа швейцарская полиция заявила, что задержала Марию Алехину , Люсю Штейн и Тасо Плетнер во время попытки нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. Позднее владелец стены, власти муниципалитета Ваберн, подали жалобу на девушек.

Пресс-секретарь полиции также опроверг обвинения в том, что арестованных при осмотре якобы заставили раздеться до гола, о чем участницы Pussy Riot заявили журналистам. По словам правоохранителей, они провели лишь визуальный осмотр и только после того, как девушки дали свое согласие.