Российский турист утонул в Абхазии

Российский турист утонул в акватории Гагры в районе Колоннады. Об говорится на официальном Telegram-канале пресс-службы МЧС Абхазии.
Отмечается, что утонувшим оказался житель Перми, Дмитрий Порозов, 1985 года рождения.
Тело погибшего мужчины доставлено в морг Центральной районной больницы (ЦРБ) города. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.
Ранее в июле трехлетняя девочка утонула в бассейне в Крыму. Ребенок, находившийся на отдыхе с родителями, временно остался без присмотра и утонул в бассейне. Сообщалось, что никто не заметил, как она упала в воду.