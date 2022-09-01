Российский турист утонул в Абхазии

Российский турист утонул в акватории Гагры в районе Колоннады. Об говорится на официальном Telegram -канале пресс-службы МЧС Абхазии.

Ранее в июле трехлетняя девочка утонула в бассейне в Крыму. Ребенок, находившийся на отдыхе с родителями, временно остался без присмотра и утонул в бассейне. Сообщалось, что никто не заметил, как она упала в воду.