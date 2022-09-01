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1 час назад

Российский турист утонул в Абхазии

Lenta.ruиещё 1

Российский турист утонул в акватории Гагры в районе Колоннады. Об говорится на официальном Telegram-канале пресс-службы МЧС Абхазии.

Российский турист утонул в Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что утонувшим оказался житель Перми, Дмитрий Порозов, 1985 года рождения.

Тело погибшего мужчины доставлено в морг Центральной районной больницы (ЦРБ) города. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Ранее в июле трехлетняя девочка утонула в бассейне в Крыму. Ребенок, находившийся на отдыхе с родителями, временно остался без присмотра и утонул в бассейне. Сообщалось, что никто не заметил, как она упала в воду.

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