Энергодар остался без электроснабжения

В Энергодаре в результате обстрелов ВСУ пропал свет, не работает мобильная связь. Об этом пишет ТАСС.

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«В городе нет света [из-за обстрелов ВСУ]», - сказал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

Энергодар обстреливают с самого утра. Город подвергся массированной артиллерийской атаке, в результате которой погибли как минимум три мирных жителя, еще один ранен. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.