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37 минут назад

Энергодар остался без электроснабжения

Елена Прошина

В Энергодаре в результате обстрелов ВСУ пропал свет, не работает мобильная связь. Об этом пишет ТАСС.

Энергодар остался без электроснабжения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В городе нет света [из-за обстрелов ВСУ]», - сказал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

Энергодар обстреливают с самого утра. Город подвергся массированной артиллерийской атаке, в результате которой погибли как минимум три мирных жителя, еще один ранен. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.

1 сентября, на ЗАЭС прибывает миссия Международного агентства по атомной энергии. Как сообщается, делегация в настоящее время уже находится на украинском контрольно-пропускном пункте примерно в 20 км от линии фронта. Кроме того, они лично провели переговоры с украинскими военными.

Происшествия,МАГАТЭ,
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