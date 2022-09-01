Украинские мошенники "заминировали" банк от имени российской пенсионерки

В Абакане телефонные мошенники сообщили в дежурную часть о минировании банка от имения 69-летней жительницы города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Егор Еремов/РИА «Новости» Егор Еремов/РИА «Новости»

Отмечается, что злоумышленники действовали из желания отомстить пенсионерке. Ранее они, представляясь сотрудниками банка, попытались обмануть женщину и похитить ее деньги, но она смогла дать отпор.

Хотя злоумышленники звонили в дежурную часть с номера пострадавшей, расследование показало, что мошенники использовали технологию подмена данных. Также в ходе проверки полицейским удалось выяснить, что злоумышленники действовали с территории Украины.

По итогам расследования полиция в отношении неустановленного лица завела уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С пенсионерки все подозрения были сняты.