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1 час назад

СМИ: мирные жители погибли в результате атаки ВСУ на Энергодар

Елена Прошина

При обстреле Энергодара ВСУ погибли как минимум три мирных жителя, еще один ранен. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: мирные жители погибли в результате атаки ВСУ на Энергодар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 1 сентября Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Взрывы звучали в разных частях города, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.

«По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал», - сказал источник в администрации.

В последнее время атаки на Запорожскую АЭС, расположенный рядом с Энергодаром, участились. В ближайшее время здесь ожидают прибытия миссии МАГАТЭ. Делегация планирует ознакомиться с работой АЭС и оценить ее состояние.

Происшествия,Армия,МАГАТЭ,
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