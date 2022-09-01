СМИ: мирные жители погибли в результате атаки ВСУ на Энергодар

При обстреле Энергодара ВСУ погибли как минимум три мирных жителя, еще один ранен. Об этом пишет РИА Новости.

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Утром 1 сентября Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Взрывы звучали в разных частях города, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.

«По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал», - сказал источник в администрации.