Терроризировавшую Магнитогорск обезьяну поймали

Полиция Магнитогорска поймала сбежавшую обезьяну, которая бегала по улицам города и нападала на прохожих. Об этом сообщает ТАСС.
«Обезьянка Цезарь, за передвижениями которой следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился», – сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Силовики благодарят бдительных горожан за помощь в поимке животного.
Ранее появилась информация, что по улицам Магнитогорска бегает агрессивная обезьяна. На данный момент неизвестно, как именно Цезарь попал на улицы города, но сообщается, что животное успело покусать как минимум троих прохожих.