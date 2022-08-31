Терроризировавшую Магнитогорск обезьяну поймали

«Обезьянка Цезарь, за передвижениями которой следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился», – сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.