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27 минут назад

Момент смертельного ДТП под Саратовом попал на видео

Денис Фьючин

В Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись автомобили Mazda 6 , «ВАЗ-2106» и Toyota RAV4. За рулем вылетевшей на перекресток Mazda находился нижегородец, на его автомобиле была надпись «едем бухать на море!». Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород".

Водитель автомобиля Mazda 6 врезался в «ВАЗ-2106» с прицепом, который отбросило в сторону автомобиля Toyota RAV4. В результате аварии скончался водитель отечественного легкового автомобиля. Водитель Mazda и его спутница госпитализированы, также травмы получили мужчины 61 и 21 года.

Происшествия,Видео,
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