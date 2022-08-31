Момент смертельного ДТП под Саратовом попал на видео

В Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись автомобили Mazda 6 , «ВАЗ-2106» и Toyota RAV4. За рулем вылетевшей на перекресток Mazda находился нижегородец, на его автомобиле была надпись «едем бухать на море!». Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород".