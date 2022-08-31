На улицах Магнитогорска заметили агрессивную обезьяну

Пресс-служба ГУМВД России предупреждает, что по улицам Магнитогорска бегает агрессивная обезьяна. Местных жителей просят помочь установить местонахождение животного, но не пытаться поймать обезьяну самостоятельно – агрессивное животное нападает на людей и кусается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в сети появились видео из Магнитогорска, на которых видно, как обезьяна бегает по улицам города и пытается напасть на прохожих. Позже помимо видеоролика, появились фото человека со свежими ранами, предположительно, от укусов обезьяны.

«В связи с тем, что в настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам. Уважаемые магнитогорцы, если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», – сообщает полиция города.

В пресс-службе минэкологии региона заявили, что по данному случаю пока что не поступало официальных обращений. Для поимки животного местное Управление охраны окружающей среды и экологического контроля привлекли специалиста, имеющего опыт в поимке агрессивных животных.

«Гражданам ни в коем случае не следует привлекать внимание обезьяны, пытаясь поймать ее самостоятельно. Если зверь проявляет явную агрессию, необходимо вызывать сотрудников полиции. Дальнейшая судьба животного будет определена после его поимки и уточнения всех дополнительных обстоятельств ситуации», – подчёркивается в сообщении.