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34 минуты назад

На улицах Магнитогорска заметили агрессивную обезьяну

Елена Прошина

Пресс-служба ГУМВД России предупреждает, что по улицам Магнитогорска бегает агрессивная обезьяна. Местных жителей просят помочь установить местонахождение животного, но не пытаться поймать обезьяну самостоятельно – агрессивное животное нападает на людей и кусается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в сети появились видео из Магнитогорска, на которых видно, как обезьяна бегает по улицам города и пытается напасть на прохожих. Позже помимо видеоролика, появились фото человека со свежими ранами, предположительно, от укусов обезьяны.

«В связи с тем, что в настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам. Уважаемые магнитогорцы, если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», – сообщает полиция города.

В пресс-службе минэкологии региона заявили, что по данному случаю пока что не поступало официальных обращений. Для поимки животного местное Управление охраны окружающей среды и экологического контроля привлекли специалиста, имеющего опыт в поимке агрессивных животных.

«Гражданам ни в коем случае не следует привлекать внимание обезьяны, пытаясь поймать ее самостоятельно. Если зверь проявляет явную агрессию, необходимо вызывать сотрудников полиции. Дальнейшая судьба животного будет определена после его поимки и уточнения всех дополнительных обстоятельств ситуации», – подчёркивается в сообщении.

Напомним, что это не первый случай нападения обезьян в России за последнее время. 21 июля обезьяна убила маленькую девочку в Мытищах.

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