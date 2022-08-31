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1 час назад

Пожар в этническом центре по вине чиновника сняли на видео

Денис Фьючин

В Ростовской области по вине чиновника возник пожар в этническом центре. Ущерб от него составил почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видео с места происшествия.

Как уточняет источник, заместитель главы департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска Алексей Ляшков намеривался помочь своей знакомой справиться с сухой травой. Но вместо того, чтобы убрать ее, просто поджег.

В итоге огонь уничтожил постройки в этноцентре «Степная застава», и едва не перекинулся на жилые дома. Чиновника от работы отстранили.

Происшествия,Пожары,Видео,
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